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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Погибший был почти голый: в Польше украинца подозревают в убийстве мужчины

В Польше по подозрению в убийстве задержали 32-летнего гражданина Украины, мужчину арестовали на три месяца, он своей вины не признает.

польща, прапор

По предварительным данным, он и его 68-летний знакомый вместе выпивали. Пока следствию не удалось установить обстоятельства происшествия, но тело пожилого мужчины позже нашли возле форта Влохи.

Погибший был почти голый, рядом с ним находилась его одежда. Тело было покрыто ссадинами, однако они не имели прямого отношения к гибели.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной смерти.

Украинец находится под стражей, ему сообщили о подозрении.

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Если его вину докажут, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Гибель украинца в Польше

В январе 2021 года во время пожара в жилом доме погиб украинец.

Трагедия произошла в городе Вроцлав.

Подробнее о смерти украинца в Польше читайте на Фактах ICTV.

Источник: RDC

Фото: Dreamstime

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