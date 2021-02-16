В Польше по подозрению в убийстве задержали 32-летнего гражданина Украины, мужчину арестовали на три месяца, он своей вины не признает.

По предварительным данным, он и его 68-летний знакомый вместе выпивали. Пока следствию не удалось установить обстоятельства происшествия, но тело пожилого мужчины позже нашли возле форта Влохи.

Погибший был почти голый, рядом с ним находилась его одежда. Тело было покрыто ссадинами, однако они не имели прямого отношения к гибели.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной смерти.

Украинец находится под стражей, ему сообщили о подозрении.

Если его вину докажут, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Гибель украинца в Польше

В январе 2021 года во время пожара в жилом доме погиб украинец.

Трагедия произошла в городе Вроцлав.

Подробнее о смерти украинца в Польше читайте на Фактах ICTV.

Источник: RDC