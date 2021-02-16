У Польщі за підозрою у вбивстві затримали 32-річного громадянина України, чоловіка заарештували на три місяці, він своєї провини не визнає.

За попередніми даними, він і його 68-річний знайомий разом випивали. Поки слідству не вдалося встановити обставини події, але пізніше тіло чоловіка похилого віку знайшли біля форту Влохи.

Загиблий був майже голий, поруч з ним лежав його одяг. Тіло було у синцях, проте вони не мали прямого відношення до загибелі.

Зараз фахівці з’ясовують, що стало причиною смерті.

Українець перебуває під вартою, йому повідомили про підозру.

Якщо його провину доведуть, йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Загибель українця у Польщі

У січні 2021 року під час пожежі у житловому будинку загинув українець.

Трагедія сталася у місті Вроцлав.

Детальніше про смерть українця у Польщі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RDC