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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Загиблий був майже голий: у Польщі українця підозрюють у вбивстві чоловіка

У Польщі за підозрою у вбивстві затримали 32-річного громадянина України, чоловіка заарештували на три місяці, він своєї провини не визнає.

польща, прапор

За попередніми даними, він і його 68-річний знайомий разом випивали. Поки слідству не вдалося встановити обставини події, але пізніше тіло чоловіка похилого віку знайшли біля форту Влохи.

Загиблий був майже голий, поруч з ним лежав його одяг. Тіло було у синцях, проте вони не мали прямого відношення до загибелі.

Зараз фахівці з’ясовують, що стало причиною смерті.

Українець перебуває під вартою, йому повідомили про підозру.

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Якщо його провину доведуть, йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Загибель українця у Польщі

У січні 2021 року під час пожежі у житловому будинку загинув українець.

Трагедія сталася у місті Вроцлав.

Детальніше про смерть українця у Польщі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RDC

Фото: Dreamstime

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