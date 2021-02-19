Байден призвал защищать суверенитет Украины и напомнил об угрозах со стороны РФ

Президент США Джо Байден призвал Европу продолжать защищать территориальную целостность Украины. В то же время он отметил, что видит угрозы со стороны России для демократического мира.

С таким докладом Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, он хочет подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США, — отметил он.

Также Джо Байден добавил, что критическим вопросом для коллективной безопасности стало вмешательство России в компьютерные сети США, Европы и мира.

Накануне президент США уже говорил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны Российской Федерации.

В частности, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Байден заявил, что прошли те дни, когда США уступали перед кибератаками и вмешательством в американские выборы со стороны России.

Источник: Европейская правда