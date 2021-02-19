Байден закликав захищати суверенітет України і нагадав про загрози з боку РФ

Президент США Джо Байден закликав Європу продовжувати захищати територіальну цілісність України. Водночас він зазначив, що бачить загрози з боку Росії для демократичного світу.

З такою доповіддю Джо Байден виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

– Путін хоче послабити європейський проект і союз НАТО, він хоче підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлю значно простіше атакувати й залякувати окрему країну, ніж вести переговори з сильною та об’єданною трансатлантичною спільнотою. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України має залишатися життєво важливим питанням для Європи та США, – зауважив він.

Також Джо Байден додав, що критичним питанням для колективної безпеки стало втручання Росії у комп’ютерні мережі США, Європи та світу.

Напередодні президент США вже говорив, що Вашингтон більше не поступатиметься перед агресивними діями з боку Російської Федерації.

Зокрема, у телефонній розмові з Володимиром Путіним Байден заявив, що минули ті дні, коли США поступалися перед кібератаками і втручанням в американські вибори з боку Росії.

Джерело: Європейська правда