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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

США, ЕС и Британия закупают больше Covid-вакцин, чем им нужно — исследование

Объемы закупок вакцин против коронавируса развитыми странами намного превышают необходимые для вакцинации всего их населения.

коронавірус тестування

Такой вывод сделан в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

В ходе анализа текущих сделок по поставкам противовирусных вакцин, организация обнаружила, что на данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против Covid-19.

Это более чем на 1 млрд превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран.

ONE Campaign отмечает, что США и Великобритания должны делиться избыточными дозами, чтобы помочь обеспечить глобальный ответ на пандемию.

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По их словам, если этого не будет сделано, миллиарды людей останутся без необходимой защиты от нового типа коронавируса, что может продлить пандемию.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса в мире.

COVAX — глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против Covid-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Тем временем представители властей Польши рассказали, когда собираются перепродать Украине обещанные партии вакцины против коронавируса.

По словами заместителя главы Минздрава страны Томаша Милковского, это произойдет, когда компании перестанут задерживать поставки в саму Польшу.

Фото: Dreamstime

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