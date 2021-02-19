Турция осудила Россию за задержание крымских татар

Турция выразила обеспокоенность относительно задержаний, которые произошли в Крыму 17 февраля, и заявила, что будет продолжать поддерживать крымских татар.
В соответствующем заявлении МИД Турции отмечается, что страна осуждает подобные действия в отношении крымскотатарского народа.
— Мы обеспокоены рейдами и задержаниями, которые состоялись в Крыму. Мы призываем прекратить такую практику против крымских татар, которые составляют неотъемлемую часть Крымского полуострова, — сообщают в МИД.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Турции напомнили о неизменности позиции страны по оккупации полуострова Россией и непризнании законности таких действий.
Обыски и задержания в Крыму
В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности Российской Федерации пришла с обысками в дома крымских татар. Известно о минимум пять обысков.
По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, обыски начались в 04.00 и продолжались целый день.
В результате таких действий суд в оккупированном Крыму арестовал шестерых активистов по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.
Источник: МИД Турции