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Марія Степанюк |

Лукашенко звільнив свого сина із посади помічника і зробив генералом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив свого старшого сина з посади помічника з нацбезпеки “у зв’язку з переходом на виборну посаду”.

останній диктатор Європи

В указі Лукашенка від 1 березня йдеться, що його старшому сину Віктору Лукашенку присвоєно чергове військове звання генерал-майора запасу.

У самого самопроголошеного президента звання підполковника запасу.

45-річний Віктор Лукашенко був помічником батька з 2005 року, а через два роки увійшов до Ради безпеки Білорусі.

Окрім Віктора у Лукашенка ще два сина: 40-річний Дмитро – голова ради державно-громадського об’єднання Президентський спортивний клуб, а також 16-річний Микола.

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У лютому поточного року Лукашенко поступився своєму старшому сину постом голови Національного олімпійського комітету Білорусі. Лукашенко обіймав цю посаду із 1997 року, але змушений був облишити після того, як йому та його сину заборонили відвідувати Олімпійські ігри.

17 січня Мінськ позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році через репресії влади проти білоруського народу. Окрім Мінська турнір мала приймати Рига. Згодом було вирішено, що змагання відбудуться лише у столиці Латвії.

Джерело: Пресс-служба Лукашенка

Фото: Depositphotos

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