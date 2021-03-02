Суд Польши 2 марта оправдал трех активисток, которых обвиняли в осквернении святыни и оскорблении религиозных чувств из-за распространения римско-католических икон с ЛГБТ-радугами.

На плакатах, которые активистки распространяли в городе Плоцк в 2019 году, на изображениях Девы Марии и младенца Иисуса вместо нимбов была ЛГБТ-радуга.

Они протестовали из-за враждебного отношения католической церкви Польши к ЛГБТ-сообществу.

Суд города Плоцк не увидел доказательств преступления и установил, что активисты не ставили перед собой цель оскорбить чьи-то религиозные чувства, а, наоборот, хотели защитить тех, кто сталкивается с дискриминацией.

Консервативная группа, которая возбудила дело, фонд Жизнь и семья заявила, что планирует подать апелляцию.

— Защита чести Божией Матери является ответственностью каждого из нас, а вина обвиняемых бесспорна. Суды Польши должны защищать католиков от насилия, в том числе со стороны ЛГБТ-активистов, — заявила основательница группы Кая Годек.

Одна из подсудимых Эльжбета Подлесна рассказала, что акция 2019 года в Плоцке была ответом на инсталляцию в городской церкви Святого Доминика, которая ассоциировала ЛГБТ-людей с преступлениями и грехами.

Ей и двум другим активисткам — Анне Прус и Йоанне Гзире-Искандар грозило до двух лет заключения.

Правозащитная группа ЛГБТ Любовь не исключает приняла это решение как прорыв.

— Это является триумфом для движения ЛГБТ в наиболее гомофобных стране Европейского союза, — говорится в сообщении.

ЛГБТ-радугу изобразили на самой уважаемой иконе Польши — Богоматери Ченстоховской, более известной как Черная Мадонна Ченстоховская. Ее оригинал хранится в монастыре Ясна Гора в Ченстохове — святом католическом месте Польши с XIV века.

Папа Римский призвал узаконить однополые браки

В октябре 2020 года Папа Римский Франциск публично поддержал гражданские союзы между представителями ЛГБТ-сообщества.

Такое заявление впервые прозвучало из уст понтифика в документальной ленте Франческо, продемонстрированной в рамках Римского международного кинофестиваля.