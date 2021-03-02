Суд Польщі 2 березня виправдав трьох активісток, яких звинувачували в оскверненні святині та образі релігійних почуттів через розповсюдження римо-католицьких ікон з ЛГБТ-веселками.

На плакатах, які активістки розповсюджували у місті Плоцьк у 2019 році, на зображеннях Діви Марії та немовляти Ісуса замість німбів була ЛГБТ-веселка.

Вони протестували через вороже ставлення католицької церкви Польщі до ЛГБТ-спільноти.

Суд міста Плоцьк не побачив доказів злочину і встановив, що активісти не мали на меті образити чиїсь релігійні почуття, а, навпаки, хотіли захистити тих, хто стикається з дискримінацією.

Консервативна група, яка порушила справу, фонд Життя та сім’я заявила, що планує подати апеляцію.

— Захист честі Божої Матері є відповідальністю кожного з нас, а провина обвинувачених беззаперечна. Суди Польщі повинні захищати католиків від насильства, зокрема з боку ЛГБТ-активістів, – заявила засновниця групи Кая Годек.

Одна з підсудних Ельжбета Подлесна розповіла, що акція 2019 року у Плоцьку була відповіддю на інсталяцію у міській церкві Святого Домініка, яка асоціювала ЛГБТ-людей зі злочинами та гріхами.

Їй та двом іншим активісткам – Анні Прус та Йоанні Гзирі-Іскандар загрожувало до двох років ув’язнення.

Правозахисна група ЛГБТ Любов не виключає сприйняла це рішення як прорив.

— Це є тріумфом для руху ЛГБТ в найбільш гомофобній країні Європейського союзу, – йдеться у повідомленні.

ЛГБТ-веселку зобразили на найбільш шанованій іконі Польщі – Богоматері Ченстоховської, більш відомої як Чорна Мадонна Ченстоховська. Її оригінал зберігається у монастирі Ясна Гора в Ченстохові – найсвятішому католицькому місці Польщі з XIV століття.

Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби

У жовтні 2020 року Папа Римський Франциск публічно підтримав цивільні союзи між представниками ЛГБТ-спільноти.

Така заява уперше пролунала з вуст понтифіка у документальній стрічці Франческо, продемонстрованій у рамках Римського міжнародного кінофестивалю.