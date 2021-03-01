США можу запровадити санкції проти Росії за отруєння і переслідування російського опозиціонера Олексія Навального уже цього тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує обмежувальні заходи, інформує CNN, посилаючись на два власних джерела.

Водночас запровадження санкцій погодять з Європейським Союзом. Вони будуть синхронними з ЄС.

Які заходи затвердять проти РФ, джерела поки не уточнюють.

Це будуть перші заходи, які запровадили США проти Росії за президентства Джо Байдена.

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Санкції проти Росії

Наприкінці лютого у ЄС заявляли, що готові затвердити санкції проти Росії у перший тиждень березня.

Привід запровадження обмежувальних заходів – ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним.

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