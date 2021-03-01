США можу запровадити санкції проти Росії за отруєння і переслідування російського опозиціонера Олексія Навального уже цього тижня.
Адміністрація президента США Джо Байдена готує обмежувальні заходи, інформує CNN, посилаючись на два власних джерела.
Водночас запровадження санкцій погодять з Європейським Союзом. Вони будуть синхронними з ЄС.
Які заходи затвердять проти РФ, джерела поки не уточнюють.
Це будуть перші заходи, які запровадили США проти Росії за президентства Джо Байдена.
Санкції проти Росії
Наприкінці лютого у ЄС заявляли, що готові затвердити санкції проти Росії у перший тиждень березня.
Привід запровадження обмежувальних заходів – ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним.
Детальніше про запровадження санкцій проти Росії читайте на Фактах ICTV.