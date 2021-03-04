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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны для пожилых людей — исследование

Вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech и AstraZeneca эффективны для иммунизации людей старше 80 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Великобритании.

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Специалисты рассмотрели 446 вакцинированных пациентов пожилого возраста, попавших в две больницы города Бристоль с января с заболеваниями нижних дыхательных путей.

Через 14 дней после введения одной дозы вакцины Pfizer она показала эффективность 79,3% в предотвращении появления симптомов у людей с указанной возрастной группы.

Эффективность препарата AstraZeneca составила 80,4%. Согласно исследованию, в общем любая вакцина является высокоэффективной в предотвращении тяжелых форм коронавируса.

Также вакцинация снижает риск смерти.

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Pfizer протестует вакцину на детях

Фармацевтическая компания Pfizer проведет исследование на детях. Вакцину протестуют на несовершеннолетних от пяти лет.

Об этом сообщил генеральный директор компании. По его словам, результаты планируют получить уже в конце 2021 года.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

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