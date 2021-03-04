В Дании правоохранители разоблачили нелегальное предприятие, которое производило табачные изделия в больших масштабах. Работников, которых обнаружили на фабрике, задержали. Среди них — граждане Украины и Польши.

В общем задержаны 13 украинцев и поляков в возрасте 35-70 лет. Кроме того, полицейские изъяли 11 млн сигарет и профессиональное оборудование. Инцидент произошел в городе Вамдруп, что на юге страны.

По мнению полиции, граждане Польши и Украины длительное время незаконно изготавливали миллионы табачных изделий. Расследование происходило с участием Европола, Датского налогового агентства, таможни и иностранной полиции.

Фигурантов дела обвиняют в контрабанде и незаконном изготовлении табака. Суд в городе Коллинг выберет им меру пресечения.

Задержание украинцев в Польше

В феврале в Польше задержали украинцев и молдаван — всего более 100 человек. Граждане пытались пересечь границу страны с поддельными документами.

За это они получили наказание — лишение свободы на полгода. После инцидента украинцев вернули домой.

Источник: TV 2