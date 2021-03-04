У Данії поліція викрила нелегальну тютюнову фабрику – затримано українців

У Данії правоохоронці викрили нелегальне підприємство, яке виготовляло тютюнові вироби у великих масштабах. Працівників, яких виявили на фабриці, затримали. Серед них – громадяни України та Польщі.

Загалом затримано 13 українців і поляків у віці 35-70 років. Крім того, поліцейські вилучили 11 млн сигарет і професійне обладнання. Інцидент трапився у місті Вамдруп, що на півдні країни.

На думку поліції, громадяни Польщі та України тривалий час незаконно виготовляли мільйони тютюнових виробів. Розслідування відбувалося за участю Європолу, Датської податкової агенції, митниці та іноземної поліції.

Фігурантів справи звинувачують у контрабанді та незаконному виготовленні тютюну. Суд у місті Коллінг обере їм запобіжний захід.

Затримання українців у Польщі

У лютому в Польщі затримали українців та молдаван – загалом понад 100 осіб. Громадяни намагалися перетнути кордон країни з підробленими документами.

За це вони отримали покарання – позбавлення волі на півроку. Після інциденту українців повернули додому.

Джерело: TV 2