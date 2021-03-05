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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

США ввели санкции против Коломойского

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

ігор коломойський

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, на такие действия пошли из-за его причастности к значительной коррупции.

— Сегодня я объявляю внесение в санкционный список украинского экс-чиновника Игоря Коломойского, которому теперь запрещен въезд в США за его коррупционные действия, подрывающие верховенство права в Украине, — написал Блинкен в Twitter.

Также Энтони Блинкен заверил, что США и в дальнейшем будут выступать вместе против коррупции со своими партнерами в Украине.

На днях президент США Джо Байден также продлил на год санкции против России из-за агрессии в Украине.

В частности, в его указе говорится, что действия российского правительства относительно Украины до сих пор имеют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США.

Фото: УНИАН

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