Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, на такие действия пошли из-за его причастности к значительной коррупции.

— Сегодня я объявляю внесение в санкционный список украинского экс-чиновника Игоря Коломойского, которому теперь запрещен въезд в США за его коррупционные действия, подрывающие верховенство права в Украине, — написал Блинкен в Twitter.

Держсекретар: Оголошую внесення до санкційного списку українського експосадовця Ігоря Коломойського, якому тепер заборонений в’їзд до США за його корупційні дії, що підривають верховенство права в Україні. США й надалі виступають #РазомПротиКорупції з нашими партнерами в Україні. https://t.co/yRJXjIq0kb — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2021

Также Энтони Блинкен заверил, что США и в дальнейшем будут выступать вместе против коррупции со своими партнерами в Украине.

На днях президент США Джо Байден также продлил на год санкции против России из-за агрессии в Украине.

В частности, в его указе говорится, что действия российского правительства относительно Украины до сих пор имеют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США.