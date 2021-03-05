Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, на такі дії пішли через його причетність до значної корупції.

– Сьогодні я оголошую внесення до санкційного списку українського екс-посадовця Ігоря Коломойського, якому тепер заборонений в’їзд до США за його корупційні дії, що підривають верховенство права в Україні, – написав Блінкен у Twitter.

Держсекретар: Оголошую внесення до санкційного списку українського експосадовця Ігоря Коломойського, якому тепер заборонений в’їзд до США за його корупційні дії, що підривають верховенство права в Україні. США й надалі виступають #РазомПротиКорупції з нашими партнерами в Україні. https://t.co/yRJXjIq0kb — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2021

Також Ентоні Блінкен запевнив, що США й надалі виступатимуть разом проти корупції зі своїми партнерами в Україні.

Днями президент США Джо Байден також продовжив на рік санкції проти Росії через агресію в Україні.

Зокрема, в його указі йдеться про те, що дії російського уряду щодо України досі мають надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США.