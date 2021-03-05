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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

США ввели санкції проти Коломойського

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

ігор коломойський

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, на такі дії пішли через його причетність до значної корупції.

– Сьогодні я оголошую внесення до санкційного списку українського екс-посадовця Ігоря Коломойського, якому тепер заборонений в’їзд до США за його корупційні дії, що підривають верховенство права в Україні, – написав Блінкен у Twitter.

Також Ентоні Блінкен запевнив, що США й надалі виступатимуть разом проти корупції зі своїми партнерами в Україні.

Днями президент США Джо Байден також продовжив на рік санкції проти Росії через агресію в Україні.

Зокрема, в його указі йдеться про те, що дії російського уряду щодо України досі мають надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США.

Фото: УНІАН

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