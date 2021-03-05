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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

ЕС может оштрафовать Британию за систематическое загрязнение воздуха

Великобританию могут оштрафовать за систематическое и настойчивое нарушение закона о загрязнении воздуха.

Велика Британія

Об этом сообщил Европейский суд в своем первом решении против Великобритании после Brexit.

Страна может столкнуться со штрафом за несоблюдение уровней диоксида азота, связанных с движением тяжелых транспортных средств.

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Европейский суд отметил, что Соединенное Королевство не приняло мер для минимизации нарушений загрязнения.

— Было установлено, что уровни в 16 областях, включая Большой Лондон и Большой Манчестер, систематически превышали целевые показатели качества воздуха ЕС, установленные 2008 года, — сообщили в суде.

Автомобильный транспорт является одним из главных источников выбросов диоксида азота, а городские районы Великобритании больше всего страдают от негативных последствий для здоровья от длительного воздействия азота. В прошлом году расследование показало, что загрязнение воздуха способствовало смерти Эллы Кисси-Дебре, лондонской школьницы, страдавшей от тяжелой астмы.

Загрязнение воздуха

В феврале Киев вошел в топ-10 рейтинга Iqair по уровню загрязненности воздуха, столица находилась на 10-м месте.

Индекс загрязненности города составлял 152 при норме до 50. Такой уровень классифицируется как очень вреден.

Источник: The Telegraph

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