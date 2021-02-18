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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Киев вошел в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом

Киев третьи сутки подряд входит в топ-10 рейтинга Iqair по уровню загрязненности воздуха, на данный момент столица находится на 10-м месте.

повітря в Києві

Индекс загрязненности города составляет 152 при норме до 50. Такой уровень классифицируется как очень вредный.

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По уровню загрязненности Киев обогнал таиландские города Чианг-Май (индекс 143) и Бангкок (135). На первом месте, по состоянию в полдень 18 февраля, оказался город Лахор (Пакистан), за ним идут Дели (Индия) и Дакка (Бангладеш).

Киев входит в топ-10 по загрязнению воздуха — Рейтинг

Зато в рейтинге самых загрязненных стран мира Украина занимает 60-е место, средний показатель загрязненности за 2019 год соответствует среднему уровню.

Загрязнение медицинскими отходами

На территории Киевской и Николаевской областей обнаружили свалки опасных медицинских отходов.

На них  находились тонны использованных медицинских средств и мусора, связанного с Covid-19.

Следствие установило, что незаконную свалку создала одна из компаний, которая утилизирует такие виды мусора и не выполняет своих функций должным образом.

Теперь правонарушителям грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Источник: Iqair

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