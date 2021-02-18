Киев входит в топ-10 по загрязнению воздуха — Рейтинг

Киев третьи сутки подряд входит в топ-10 рейтинга Iqair по уровню загрязненности воздуха, на данный момент столица находится на 10-м месте.
Индекс загрязненности города составляет 152 при норме до 50. Такой уровень классифицируется как очень вредный.
По уровню загрязненности Киев обогнал таиландские города Чианг-Май (индекс 143) и Бангкок (135). На первом месте, по состоянию в полдень 18 февраля, оказался город Лахор (Пакистан), за ним идут Дели (Индия) и Дакка (Бангладеш).
Зато в рейтинге самых загрязненных стран мира Украина занимает 60-е место, средний показатель загрязненности за 2019 год соответствует среднему уровню.
Загрязнение медицинскими отходами
На территории Киевской и Николаевской областей обнаружили свалки опасных медицинских отходов.
На них находились тонны использованных медицинских средств и мусора, связанного с Covid-19.
Следствие установило, что незаконную свалку создала одна из компаний, которая утилизирует такие виды мусора и не выполняет своих функций должным образом.
Теперь правонарушителям грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Источник: Iqair