Таиланд сократит обязательный карантин для привитых против коронавируса иностранцев с 14 до семи дней, начиная с апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

По его словам, путешественники должны пройти вакцинацию за три месяца до пересечения границы.

Кроме того, они должны иметь отрицательный результат теста на Covid-19.

Те иностранцы, у которых нет прививки против коронавируса, но есть документы об отсутствии заболевания, будут на карантине 10 дней.

Вакцинация против Covid-19 в Таиланде

28 февраля стартовала вакцинация против Covid-19 в Таиланде. Первую прививку на территории страны сделали вице-премьеру, министру здравоохранения Анутину Чарнвиракулу.

Иммунизацию провели вакциной китайской компании Sinovac Biotech.

Источник: USNews