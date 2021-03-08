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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Таиланд сократит карантин для иностранцев до семи дней

Таиланд сократит обязательный карантин для привитых против коронавируса иностранцев с 14 до семи дней, начиная с апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Карантин коронавирус

По его словам, путешественники должны пройти вакцинацию за три месяца до пересечения границы.

Кроме того, они должны иметь отрицательный результат теста на Covid-19.

Те иностранцы, у которых нет прививки против коронавируса, но есть документы об отсутствии заболевания, будут на карантине 10 дней.

Вакцинация против Covid-19 в Таиланде

28 февраля стартовала вакцинация против Covid-19 в Таиланде. Первую прививку на территории страны сделали вице-премьеру, министру здравоохранения Анутину Чарнвиракулу.

Иммунизацию провели вакциной китайской компании Sinovac Biotech.

Источник: USNews

Фото: Depositphotos

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