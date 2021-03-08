Таїланд скоротить обов’язковий карантин для щеплених проти коронавірусу іноземців із 14 до семи днів, починаючи з квітня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Анутін Чарнвіракул.

За його словами, мандрівники повинні пройти вакцинацію за три місяці до перетину кордону.

Крім того, вони повинні мати негативний результат тесту на Covid-19.

Ті іноземці, які не щеплені проти коронавірусу, але мають документи про відсутність захворювання, будуть на карантині 10 днів.

Вакцинація проти Covid-19 у Таїланді

28 лютого стартувала вакцинація проти Covid-19 у Таїланді. Перше щеплення на території країни зробили віце-прем’єру, міністру охорони здоров’я Анутіну Чарнвіракулу.

Імунізацію провели вакциною китайської компанії Sinovac Biotech.

Джерело: USNews