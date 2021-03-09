Букингемский дворец ответил на интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл. В письме говорится, что они останутся любимыми членами семьи.

Королевская семья выразила обеспокоенность относительно сложных времен в жизни Гарри и Меган.

— Вся семья расстроена, узнав в полной мере, насколько сложными были для Гарри и Меган последние несколько лет.

Букингемский дворец заявил, что особое беспокойство вызывают расовые вопросы, однако воспоминания могут отличаться и восприниматься очень серьезно. Семья будет разбираться с этим приватно.

Суицид и расизм: о чем интервью Гарри и Маркл

Накануне принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью о королевской семье.

Герцогиня Сассекская рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством, когда в семье обсуждали цвет кожи будущего ребенка.

Также пара открыла секрет, что у них родится девочка.