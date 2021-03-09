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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Букінгемський палац відповів на скандальне інтерв’ю Гаррі та Меган

Букінгемський палац відповів на інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У листі йдеться, що вони залишаться улюбленими членами родини.

Меган Маркл и Принци Гарри

Королівська родина висловила стривоженість щодо складних часів у житті Гаррі та Меган.

– Вся родина засмучена, дізнавшись повною мірою, наскільки складними були для Гаррі та Меган останні кілька років.

Букінгемський палац заявив, що особливе занепокоєння викликають расові питання, однак спогади можуть відрізнятися і сприйматися дуже серйозно. Сім’я буде розбиратися з цим приватно.

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Суїцид і расизм: про що інтерв’ю Гаррі та Маркл

Напередодні принц Гаррі та Меган Маркл дали скандальне інтерв’ю про королівську родину.

Герцогиня Сассекська розповіла, що хотіла покінчити життя самогубством, коли у родині обговорювали колір шкіри майбутньої дитини.

Також пара відкрила секрет, що у них народиться дівчинка.

Фото: Getty Images

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