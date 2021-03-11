Дания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании-производителя AstraZeneca. Так как, в стране обнаружили случай образования тромбов после прививки.

Управления здравоохранения Дании сообщило, что прививка AstraZeneca приостанавливается на 14 дней в связи со случаями образования тромбов среди вакцинированных человек.

В то же время ведомство не подтверждает прямую связь между вакциной и образованием тромбов.

Сейчас в Дании зафиксирован один такой случай. Проводится расследование.

Директор Управления заявил, что страна должна реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, которые поступают как из Дании, так и из других европейских стран.

В то же время AstraZeneca заявила, что их препарат подлежит строгому контролю качества, и серьезных побочных явлений, связанных с вакциной не обнаружено.

Кроме этого, еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия, где умерла вакцинированная женщина от нарушений свертывания крови. Однако доказательств связи этого случая с вакциной нет.

Какие страны прекратили вакцинацию AstraZeneca — читайте на Фактах ICTV.

Источник: DW