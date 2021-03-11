Данія призупиняє використання вакцини AstraZeneca

Данія призупиняє вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії-виробника AstraZeneca. Так, як у країні виявили випадок утворення тромбів після щеплення.

Управління здоров’я охорони Данії повідомило, що щеплення AstraZeneca призупиняється на 14 днів у зв’язку з випадками утворення тромбів серед вакцинованих осіб.

Водночас відомство не підтверджує прямий зв’язок між вакциною і утворенням тромбів.

Наразі у Данії зафіксовано один такий випадок. Проводиться розслідування.

Директор Управління заявив, що країна повинна реагувати на повідомлення про можливі серйозні побічні ефекти, які надходять як з Данії, так і з інших європейських країн.

Водночас AstraZeneca заявила, що їхній препарат підлягає суворому контролю якості, і серйозних побічних явищ, пов’язаних з вакциною не виявлено.

Окрім того, ще шість європейських країн припиняють використання вакцини AstraZeneca. Зокрема, Австрія, де померла вакцинована жінка від порушень згортання крові. Однак доказів зв’язку цього випадку з вакциною не має.

Які країни припинили вакцинацію AstraZeneca – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: DW