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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Байден продовжив на рік санкції проти РФ через агресію в Україні

Президент США Джо Байден продовжив термін дії санкцій проти Російської Федерації, пов’язаних з Україною. Їх було введено ще у 2014 році після захоплення Донбасу та території Криму.

Байден продовжив на рік санкції проти РФ через агресію в Україні

Байден ухвалив рішення продовжити обмеження ще на рік. В указі президента йдеться, що дії російського уряду щодо України досі мають надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США.

Санкції США проти Росії

6 березня 2014 року за розпорядженням президента США було оголошено надзвичайну ситуацію на національному рівні відповідно до Міжнародного закону про надзвичайні економічні повноваження. Країна запровадила санкції проти Росії.

Документ встановлює, що дії уряду Російської Федерації підривають демократичні процеси в Україні, загрожують миру, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності.

Щороку у березні США продовжують термін дії обмежень ще на один рік.

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