Байден продовжив на рік санкції проти РФ через агресію в Україні

Президент США Джо Байден продовжив термін дії санкцій проти Російської Федерації, пов’язаних з Україною. Їх було введено ще у 2014 році після захоплення Донбасу та території Криму.

Байден ухвалив рішення продовжити обмеження ще на рік. В указі президента йдеться, що дії російського уряду щодо України досі мають надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США.