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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

ВОЗ завтра рассмотрит вопрос безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопросы, связанные с вакциной компании AstraZeneca.

ВООЗ

Заседание комитета состоится во вторник, 16 марта.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

— Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные о препарате AstraZeneca в контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра, — сказал Тедрос.

Глава ВОЗ отметил, что решение о прекращении применения вакцины AstraZeneca представляет собой рутинную практику. Такое решение стран показывает, что система надзора работает и есть эффективный контроль.

Ряд европейских стран 15 марта приостановили применение вакцины AstraZeneca от коронавируса. Среди них – Франция, Италия и Германия.

Компетентные органы этих стран – Министерство здравоохранения Германии, агентсво по лекарствам Италии, а также президент Франции Эммануэль Макрон выступили с официальными заявлениями по этому поводу.

Фото: Depositphotos

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