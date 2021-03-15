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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

ВООЗ завтра розгляне питання безпеки вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров’я розгляне питання, пов’язані з вакциною компанії AstraZeneca.

ВООЗ

Засідання комітету відбудеться у вівторок, 16 березня.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

– Комітет ВООЗ з безпеки вакцин розглядав наявні дані про препарат AstraZeneca в контакті з Європейським агентством лікарських засобів, і він проведе зустріч завтра, – сказав Тедрос.

Голова ВООЗ зазначив, що рішення про припинення застосування вакцини AstraZeneca являє собою рутинну практику. Таке рішення країн показує, що система нагляду працює і є ефективний контроль.

Низка європейських країн 15 березня призупинила застосування вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Серед них – Франція, Італія і Німеччина.

Компетентні органи цих країн – Міністерство охорони здоров’я Німеччини, агентсво з ліків Італії, а також президент Франції Емануель Макрон виступили з офіційними заявами з цього приводу.

Фото: Depositphotos

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