Ряд европейских стран 15 марта приостановили применение вакцины AstraZeneca от коронавируса. Среди них – Франция, Италия и Германия.

Компетентные органы этих стран – Министерство здравоохранения Германии, агентсво по лекарствам Италии, а также президент Франции Эммануэль Макрон выступили с официальными заявлениями по этому поводу.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан сказал, что решение было нелегким, но оно основано на рекомендациях специалистов из института имени Пауля Эрлиха.

По его словам, причиной послужили случаи тромбоза вен головного мозга. На данный момент зарегистрировано семь случаев из почти 1,6 млн вакцинаций AstraZeneca, хотя связь с вакцинацией еще не доказана.

– Мы должны дать экспертам время изучить инциденты, чтобы сохранить уверенность. Есть надежда, что Европейское агентство по лекарственным средствам примет решение о дальнейших действиях на этой неделе, – сказал он.

После Германии Франция и Италия сделали соответствующие заявления.

Ранее приостановили вакцинацию препаратом АstraZeneсa Дания, Норвегия, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Румыния и Болгария.

Причина – Дания сообщила о образовании тромбов в вакцинированных. Но Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призвало продолжить кампанию по вакцинации, поскольку польза вакцины превышает риски.

Источник: Welt