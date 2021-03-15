Низка європейських країн 15 березня призупинила застосування вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Серед них – Франція, Італія і Німеччина.

Компетентні органи цих країн – Міністерство охорони здоров’я Німеччини, агентсво з ліків Італії, а також президент Франції Емануель Макрон виступили з офіційними заявами з цього приводу.

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Спан сказав, що рішення було нелегким, але воно засноване на рекомендаціях фахівців з інституту імені Пауля Ерліха.

За його словами, причиною послужили випадки тромбозу вен головного мозку. На даний момент зареєстровано сім випадків з майже 1,6 млн вакцинацій AstraZeneca, хоча зв’язок зі щепленнями ще не доведено.

– Ми повинні дати експертам час вивчити інциденти, щоб зберегти впевненість. Є надія, що Європейське агентство з лікарських засобів ухвалить рішення про подальші дії цього тижня, – сказав він.

Після Німеччини Франція і Італія зробили відповідні заяви.

Раніше призупинили вакцинацію препаратом АstraZeneсa Данія, Норвегія, Ірландія, Ісландія, Нідерланди, Румунія та Болгарія.

Причина – Данія повідомила про утворення тромбів у вакцинованих. Але Європейське агентство лікарських засобів (EMA) закликало продовжити кампанію з вакцинації, оскільки користь вакцини перевищує ризики.

Джерело: Welt