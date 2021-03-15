Нидерланды приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после сообщений о побочных реакциях. До этого такое же решение приняли в ряде стран.

Кампания по вакцинации препаратом AstraZeneca в Нидерландах пока остановится на две недели — до 28 марта. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщило правительство страны.

— Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) советует приостановить введение вакцины AstraZeneca в качестве меры пресечения.

Нидерланды будут ожидать расследование Европейского агентства по лекарственным средствам.

Читайте Дания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Что не так с вакциной AstraZeneca

Накануне ряд стран временно остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Соответствующее решение приняли в Италии, Исландии, Ирландии, Таиланде, Норвегии, Дании, Болгарии.

Это произошло потому, что Дания сообщила о образовании тромбов в вакцинированных. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призвала продолжить кампанию по вакцинации, поскольку польза вакцины превышает риски.