Владимир Путин сказал, что ответил бы президенту США Джо Байдену, который в недавнем интервью назвал президента РФ убийцей.

— Что касается заявления моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему Будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, шуток, — сказал Путин.

В то же время он вспомнил детскую поговорку: Кто как обзывается, тот так и называется.

По его словам, в ней заложен глубокий смысл, поскольку “мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества”.

Накануне в интервью ABC News Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин заплатит за вмешательство в американские выборы.

Когда его спросили, считает ли он Путина убийцей, он ответил, что, наверное, да.