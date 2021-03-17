Путин был в курсе: разведка США доказала попытки срыва выборов и поддержки Украины

Американская разведка США 17 марта рассекретила отчет о вмешательстве РФ и других государств в президентских выборах США.
В документе неоднократно упоминается не только попытки Кремля повлиять на результаты выборов, но и ослабить поддержку Украины со стороны США.
Также было выявлено влияние со стороны Ирана, отдельные шаги по дестабилизации пытались воплотить в Кубе и Венесуэле.
В то же время Китай не был замечен в открытых заявлениях и действиях по срыву президентских выборов США.
Фактор РФ
Расследование доказывает, что ключевым элементом стратегии РФ были “связанные с российскими спецслужбами люди”, которых Кремль использовал для продвижения противоречивых идей.
В частности, речь идет об:
- американских медиа;
- чиновниках и официальных лицах США;
- известных в США личностях.
- топ-сотрудниках российских служб безопасности и разведки;
- российских государственных СМИ;
- российских фабриках троллей.
В докладе прямо указано, что Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ “были в курсе” операции по вмешательству в американские выборы “и, вероятно, руководили ею”.
В то же время никаких фактов вмешательства в выборы со стороны украинской власти доказано не было.
Кто мешал отношениям Украины и США
Не менее важным является то, что в докладе прямо упомянут действующий народный депутат Андри Деркач.
— Например, мы считаем, что Путин контролировал деятельность Андрея Деркача — украинского внефракционного народного депутата, который сыграл заметную роль в действиях России с целью влияния на выборы. Деркач связан с российскими чиновниками, а также с российскими спецслужбами, — указывают авторы доклада.
Вместе с Деркачом сотрудничал связанный с ФСБ агент российского влияния Константин Килимник — известный политический консультант, работавший в РФ и Украине.
Разведка США считает, что их целью было “стремление разрушить связи США с Украиной”.
В частности, в докладе упоминались события 2020 года, когда Андрей Деркач обнародовал четыре аудиозаписи, которые могут свидетельствовать о многомиллионной коррупции, организованной во времена президента Петра Порошенко и Джо Байдена с сыном Хантером.
Однако насколько эти аудиозаписи являются правдивыми, и ждать ли расследования, связанного с действиями семьи Байденов в Украине, в докладе не говорилось.
Реакция на отчет разведки
В свежем интервью президент США Джо Байден высказался относительно вероятного вмешательства РФ в выборах президента США.
Он подчеркнул, что заставит Путина “отвечать”, если факт вмешательства будет доказан. Байден также согласился с вопросом журналиста, считает ли он российского президента убийцей.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США в своем Twitter.
Так, расследование не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США.
Кулеба назвал такие выводы разведки “концом мифа о вмешательстве Украины в американские выборы”.