Путин был в курсе: разведка США доказала попытки срыва выборов и поддержки Украины

Американская разведка США 17 марта рассекретила отчет о вмешательстве РФ и других государств в президентских выборах США.

В документе неоднократно упоминается не только попытки Кремля повлиять на результаты выборов, но и ослабить поддержку Украины со стороны США.

Также было выявлено влияние со стороны Ирана, отдельные шаги по дестабилизации пытались воплотить в Кубе и Венесуэле.

В то же время Китай не был замечен в открытых заявлениях и действиях по срыву президентских выборов США.

Фактор РФ

Расследование доказывает, что ключевым элементом стратегии РФ были “связанные с российскими спецслужбами люди”, которых Кремль использовал для продвижения противоречивых идей.

В частности, речь идет об:

американских медиа;

чиновниках и официальных лицах США;

известных в США личностях.

топ-сотрудниках российских служб безопасности и разведки;

российских государственных СМИ;

российских фабриках троллей.

В докладе прямо указано, что Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ “были в курсе” операции по вмешательству в американские выборы “и, вероятно, руководили ею”.

В то же время никаких фактов вмешательства в выборы со стороны украинской власти доказано не было.

Читайте США ввели санкции против Коломойского

Кто мешал отношениям Украины и США

Не менее важным является то, что в докладе прямо упомянут действующий народный депутат Андри Деркач.

— Например, мы считаем, что Путин контролировал деятельность Андрея Деркача — украинского внефракционного народного депутата, который сыграл заметную роль в действиях России с целью влияния на выборы. Деркач связан с российскими чиновниками, а также с российскими спецслужбами, — указывают авторы доклада.

Вместе с Деркачом сотрудничал связанный с ФСБ агент российского влияния Константин Килимник — известный политический консультант, работавший в РФ и Украине.

Читайте Выборы президента США назвали наиболее безопасными в американской истории

Разведка США считает, что их целью было “стремление разрушить связи США с Украиной”.

В частности, в докладе упоминались события 2020 года, когда Андрей Деркач обнародовал четыре аудиозаписи, которые могут свидетельствовать о многомиллионной коррупции, организованной во времена президента Петра Порошенко и Джо Байдена с сыном Хантером.

Однако насколько эти аудиозаписи являются правдивыми, и ждать ли расследования, связанного с действиями семьи Байденов в Украине, в докладе не говорилось.

Реакция на отчет разведки

В свежем интервью президент США Джо Байден высказался относительно вероятного вмешательства РФ в выборах президента США.

Он подчеркнул, что заставит Путина “отвечать”, если факт вмешательства будет доказан. Байден также согласился с вопросом журналиста, считает ли он российского президента убийцей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США в своем Twitter.

Так, расследование не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США.

Кулеба назвал такие выводы разведки “концом мифа о вмешательстве Украины в американские выборы”.

Источник: Office of the Director of National Intelligence