Володимир Путін сказав, що відповів би президенту США Джо Байдену, який в нещодавньому інтерв’ю назвав президента РФ вбивцею.

– Що стосується заяви мого американського колеги. Що б я йому відповів? Я б сказав йому Будьте здорові! Я бажаю йому здоров’я. Кажу це без іронії, без жартів, – сказав Путін.

Водночас він згадав дитячу приказку: Хто як обзивається, той так і називається.

За його словами, у ній закладено глибокий сенс, оскільки “ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості”.

Напередодні в інтерв’ю ABC News Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін заплатить за втручання в американські вибори.

Коли його запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, він відповів, що, напевно, так.