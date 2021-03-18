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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

Будьте здорові: Путін відповів Байдену на “вбивцю”

Володимир Путін сказав, що відповів би президенту США Джо Байдену, який в нещодавньому інтерв’ю назвав президента РФ вбивцею.

Володимир Путін

– Що стосується заяви мого американського колеги. Що б я йому відповів? Я б сказав йому Будьте здорові! Я бажаю йому здоров’я. Кажу це без іронії, без жартів, – сказав Путін.

Водночас він згадав дитячу приказку: Хто як обзивається, той так і називається.

За його словами, у ній закладено глибокий сенс, оскільки “ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості”.

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Напередодні в інтерв’ю ABC News Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін заплатить за втручання в американські вибори.

Коли його запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, він відповів, що, напевно, так.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Depositphotos

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