РФ станет более агрессивной, если Северный поток-2 достроят — Шмыгаль

Завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 усилит агрессию со стороны России, что не в интересах Европы.

Такое мнение в интервью одному из немецких изданий высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, если газопровод Северный поток-2 таки введут в эксплуатацию, то Россия начнет получать более высокую прибыль и сможет, среди прочего, финансировать свои агрессивные действия в Украине.

Накануне президент Владимир Зеленский также заявил, что достройка Северного потока-2 будет очередным ударом по Украине. По его словам, строительство газопровода касается не только украинской экономики, но и энергетической безопасности всей Европы.

Президент убежден, что пока строительство Северного потока-2 будет оставаться на повестке дня и пока страны ЕС и США не будут смягчать свою позицию, то Украина будет в безопасности.

В то же время Государственный департамент США уже призвал компании, участвующие в строительстве газопровода, выйти из проекта. Иначе они могут попасть под санкции.