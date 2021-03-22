PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Вікторія Гірко |

РФ станет более агрессивной, если Северный поток-2 достроят — Шмыгаль

Завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 усилит агрессию со стороны России, что не в интересах Европы.

денис шмигаль

Такое мнение в интервью одному из немецких изданий высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, если газопровод Северный поток-2 таки введут в эксплуатацию, то Россия начнет получать более высокую прибыль и сможет, среди прочего, финансировать свои агрессивные действия в Украине.

Читайте
Северный поток-2 не нужен Европе: в Еврокомиссии объяснили почему

Накануне президент Владимир Зеленский также заявил, что достройка Северного потока-2 будет очередным ударом по Украине. По его словам, строительство газопровода касается не только украинской экономики, но и энергетической безопасности всей Европы.

Президент убежден, что пока строительство Северного потока-2 будет оставаться на повестке дня и пока страны ЕС и США не будут смягчать свою позицию, то Украина будет в безопасности.

В то же время Государственный департамент США уже призвал компании, участвующие в строительстве газопровода, выйти из проекта. Иначе они могут попасть под санкции.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Правительственный портал

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка