12 лет колонии: в Крыму осудили пенсионерку за “сбор данных для Украины”

В Севастополе так называемый городской суд отправил на 12 лет в колонию 66-летнюю Галину Довгополу. Ее обвинили в том, что она якобы собирала данные для Украины об отдельном авиационном полке Черноморского флота РФ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что подконтрольный российской оккупационной власти суд вынес незаконный приговор гражданке Украины по сфабрикованному уголовному делу.

Довгополу приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и году админнадзора.

По словам омбудсмена, проведение судебных слушаний относительно украинцев в закрытом режиме без допуска СМИ практикуется так называемыми судами не впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Довгополой.

Поэтому Денисова осуждает незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями России касаемо украинцев на территории оккупированного Крыма.

В то же время она призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и прекратить террор в отношении них.

Галину Довгополу 27 ноября 2019 года незаконно задержали российские силовики на оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену.

Ее обвинили в якобы сборе секретных сведений военного характера для Минобороны Украины.

Крымчанина осудили за участие в “украинском батальоне”

Недавно крымчанин Меджит Аблямитов получил шесть лет колонии за участие в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана.

Оккупационные власти РФ считают этот батальон незаконным вооруженным формированиям.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова