PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

12 лет колонии: в Крыму осудили пенсионерку за “сбор данных для Украины”

В Севастополе так называемый городской суд отправил на 12 лет в колонию 66-летнюю Галину Довгополу. Ее обвинили в том, что она якобы собирала данные для Украины об отдельном авиационном полке Черноморского флота РФ.

Галина Довгопола, засуджена у Криму українка

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что подконтрольный российской оккупационной власти суд вынес незаконный приговор гражданке Украины по сфабрикованному уголовному делу.

Довгополу приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и году админнадзора.

По словам омбудсмена, проведение судебных слушаний относительно украинцев в закрытом режиме без допуска СМИ практикуется так называемыми судами не впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Довгополой.

Поэтому Денисова осуждает незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями России касаемо украинцев на территории оккупированного Крыма.

Читайте
5 лет колонии: суд в РФ вынес приговор крымскому активисту Приходько

В то же время она призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и прекратить террор в отношении них.

Галину Довгополу 27 ноября 2019 года незаконно задержали российские силовики на оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену.

Ее обвинили в якобы сборе секретных сведений военного характера для Минобороны Украины.

Крымчанина осудили за участие в “украинском батальоне”

Недавно крымчанин Меджит Аблямитов получил шесть лет колонии за участие в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана.

Оккупационные власти РФ считают этот батальон незаконным вооруженным формированиям.

Источник: Людмила Денисова

ФотоЛюдмила Денисова

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка