6 років колонії: кримчанина засудили за участь в “українському батальйоні”

Російський суд засудив кримчанина Меджита Аблямітова до шести років колонії суворого режиму і року обмеження волі за участь у добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, який окупаційна влада вважає незаконним збройним формуванням.

Натомість український омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що кримінальна справа є сфабрикованою, а рішення так званого Кіровського районного суду Криму – безпідставним. Адже усі покази Аблямітова були отримані під тиском працівників ФСБ під час допитів.

– Засуджую незаконний вирок, який є черговим прикладом репресій політично вмотивованого переслідування кримських татар, – заявила Денісова.

Водночас вона нагадала, що за цим же звинуваченням у справі батальйону в Криму вже незаконно засуджені п’ятеро українців – Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Дилявер Гафаров, Наріман Межмедінов, Айдин Мамутов.

Також Денісова закликала міжнародну спільноту тиснути на РФ, щоб припинити політичні переслідування людей в окупованому Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних українців.

Російський суд виніс вирок кримському активісту Приходьку

Нещодавно суд РФ відправив кримчанина Олега Приходька у колонію суворого режиму та наклав штраф у розмірі 110 тис. руб.

Кримчанину винесли вирок за начебто скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.

Джерело: Людмила Денісова