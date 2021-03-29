12 років колонії: у Криму засудили пенсіонерку за “збір даних для України”

У Севастополі так званий міський суд відправив на 12 років у колонію 66-річну Галину Довгополу. Її звинуватили у тому, що вона нібито збирала дані для України про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту РФ.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що підконтрольний російській окупаційній владі суд виніс незаконний вирок громадянці України за сфабрикованою кримінальною справою.

Довгополу засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму та року адміннагляду.

За словами омбудсмена, проведення судових слухань щодо українців в закритому режимі без допуску ЗМІ практикується так званими судами не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Довгополої.

Тож Денісова засуджує незаконні дії та продовження політичних репресій окупаційною владою Росії щодо українців на території окупованого Криму.

Водночас вона закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, щоб звільнити усіх незаконно утримуваних українців та припинити терор щодо них.

Галину Довгополу 27 листопада 2019 року незаконно затримали російські силовики на окупованій території Криму, а згодом заарештували за нібито державну зраду.

Її звинуватили в нібито збиранні секретних відомостей військового характеру для Міноборони України.

Кримчанина засудили за участь в “українському батальйоні”

Нещодавно кримчанин Меджит Аблямітов отримав шість років колонії за участь у добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Окупаційна влада РФ вважає цей батальйон незаконним збройним формуванням.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова