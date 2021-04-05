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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

ПЛР-тест або вакцинація: як українці зможуть поїхати в Туреччину і Єгипет

Туреччина та Єгипет улітку будуть доступними для українців, незважаючи на пандемію коронавірусу. Однак перед прильотом туристам потрібно буде здати Сovid-тест або ж зробити щеплення.

Туреччина

Про це повідомив директор Центру туризму Володимир Царук в ефірі одного з радіо.

– Спершу Туреччина найпершою в Європі відкрилась для туризму, а потім свої заборони зняв і Єгипет, – пояснив Царук.

За його словами, сьогодні Єгипет – туристичний напрямок номер один. Але буквально вже в травні пальму першості перехопить Туреччина.

– Ми бачимо зараз, скільки вже подорожують різними регіонами цієї країни. Тому Туреччина буде номером один щодо відпочинку за кордоном для українців, – додав директор.

Окрім того, він наголосив, що на початку січня Туреччина для в’їзду в свою країну запровадила норму щодо обов’язкового  ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до відправлення. Те саме стосується і Єгипту.

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Також, за словами Царука, Туреччина створила спеціальний сайт, де необхідно зареєструватися і зазначити, що ви справді маєте намір приїхати до цієї країни. Потім вам надходить підтвердження та код, який потрібно зберегти на телефоні.

Водночас після прибуття в будь-яку країну мандрівнику все одно доведеться перебувати 10 днів на ізоляції або ж зробити ПЛР-тест власним коштом.

Якщо людина щеплена від коронавірусу і прибула з тої країни, де введено паспорти вакцинації, то їй не потрібно здавати ПЛР-тест і проходити самоізоляцію.

Туреччина змінила правила перетину кордону

Із 15 березня Туреччина змінила правила в’їзду в країну.

Окрім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету до поїздки.

Заповнити її потрібно щонайбільше за 72 години до поїздки.

Джерело: Громадське радіо

Фото: Dreamstime

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