Владимир Путин сможет еще дважды избираться на пост президента России. Он подписал соответствующий закон.

Закон о выборах президента РФ был принят и подписан Путиным в соответствии с поправками в Конституцию.

Согласно документу, не учитывается число президентских сроков, которые Путин занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ.

Теперь он может участвовать в выборах в 2024-м и 2030 годах.

Сейчас у него четвертый срок. Последние выборы состоялись в 2018 году. До этого Владимир Путин избирался президентом России в 2000-м, 2004-м, 2012-м годах.

Поправки в Конституцию РФ

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходило так называемое голосование за поправки в Конституцию РФ.

По его результатам, якобы 77, 92% россиян позволили Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах. Против были 21, 27% проголосовавших.