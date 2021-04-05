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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

“Вічний” президент РФ: Путін підписав закон, що обнуляє його терміни

Володимир Путін зможе ще двічі обиратися на пост президента Росії. Він підписав відповідний закон.

Володимир Путін

Закон про вибори президента РФ був ухвалений та підписаний Путіним відповідно до поправок до Конституції.

Згідно з документом, до уваги не береться кількість президентських термінів, які Путін займав на момент набуття поправок до Конституції РФ.

Тепер він може брати участь у виборах у 2024-му та 2030 роках.

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Зараз у нього четвертий термін. Останні вибори відбулися в 2018 році. До цього Володимир Путін обирався президентом Росії у 2000-му, 2004-му, 2012-му роках.

Поправки до Конституції РФ

З 25 червня до 1 липня 2020 року в Росії проходило так зване голосування за поправки до Конституції РФ.

За його результатами, нібито 77, 92% росіян дозволили Володимиру Путіну балотуватися на пост президента у 2024 і 2030 роках. Проти були 21, 27% тих, хто проголосував.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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