Володимир Путін зможе ще двічі обиратися на пост президента Росії. Він підписав відповідний закон.

Закон про вибори президента РФ був ухвалений та підписаний Путіним відповідно до поправок до Конституції.

Згідно з документом, до уваги не береться кількість президентських термінів, які Путін займав на момент набуття поправок до Конституції РФ.

Тепер він може брати участь у виборах у 2024-му та 2030 роках.

Зараз у нього четвертий термін. Останні вибори відбулися в 2018 році. До цього Володимир Путін обирався президентом Росії у 2000-му, 2004-му, 2012-му роках.

Поправки до Конституції РФ

З 25 червня до 1 липня 2020 року в Росії проходило так зване голосування за поправки до Конституції РФ.

За його результатами, нібито 77, 92% росіян дозволили Володимиру Путіну балотуватися на пост президента у 2024 і 2030 роках. Проти були 21, 27% тих, хто проголосував.