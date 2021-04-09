Жалуется на постоянную боль: состояние здоровья политзаключенного Приходько ухудшается

Состояние здоровья незаконно осужденного Российской Федерацией крымского активиста Олега Приходько — ухудшается. Однако руководство оккупационного СИЗО не предоставляет ему надлежащей медпомощи.
По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, мужчина жалуется на обострение хронических болезней и постоянную боль в нижних конечностях, сопровождающуюся их отеками, которые не исчезают около месяца.
— Бездействие со стороны работников следственного изолятора №1 города Ростов-на-Дону, а именно непредоставление надлежащей медицинской помощи может привести к безвозвратной потере здоровья, — отметила она.
Денисова подчеркнула, что такие действия в отношении Приходько является нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН, и расцениваются как пытки, или бесчеловечное или унижающее его достоинство отношение.
Она обратилась к российскому омбудсмену Татьяны Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения мужчине.
Суд в РФ вынес приговор крымскому активисту Приходько
Российский суд отправил крымчанина Олега Приходько в колонию строгого режима на пять лет и наложил штраф в размере 110 тыс. руб.
В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова отметила, что мужчина может не выдержать осуждения, ведь он в пожилом возрасте и имеет тяжелые хронические заболевания.
Источник: Людмила Денісова
Фото: Людмила Денісова