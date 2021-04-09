Жалуется на постоянную боль: состояние здоровья политзаключенного Приходько ухудшается

Состояние здоровья незаконно осужденного Российской Федерацией крымского активиста Олега Приходько — ухудшается. Однако руководство оккупационного СИЗО не предоставляет ему надлежащей медпомощи.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, мужчина жалуется на обострение хронических болезней и постоянную боль в нижних конечностях, сопровождающуюся их отеками, которые не исчезают около месяца.

— Бездействие со стороны работников следственного изолятора №1 города Ростов-на-Дону, а именно непредоставление надлежащей медицинской помощи может привести к безвозвратной потере здоровья, — отметила она.

Денисова подчеркнула, что такие действия в отношении Приходько является нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН, и расцениваются как пытки, или бесчеловечное или унижающее его достоинство отношение.

Она обратилась к российскому омбудсмену Татьяны Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения мужчине.

Суд в РФ вынес приговор крымскому активисту Приходько

Российский суд отправил крымчанина Олега Приходько в колонию строгого режима на пять лет и наложил штраф в размере 110 тыс. руб.

В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова отметила, что мужчина может не выдержать осуждения, ведь он в пожилом возрасте и имеет тяжелые хронические заболевания.

Источник: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова