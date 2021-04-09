PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Скаржиться на постійний біль: стан здоров’я політв’язня Приходька погіршується

Стан здоров’я незаконно засудженого Російською Федерацією кримського активіста Олега Приходька – погіршується. Однак керівництво окупаційного СІЗО не надає йому належної меддопомоги.

Олег Приходько

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, чоловік скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їхніми набряками, які не зникають близько місяця.

– Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 міста Ростов-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я, – зауважила вона.

Денісова наголосила, що такі дії стосовно Приходька є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН, та розцінюються як катування, чи нелюдське ставлення або таке, що принижує його гідність.

Вона звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування чоловіку.

Читайте
12 років колонії: у Криму засудили пенсіонерку за "збір даних для України"

Суд у РФ виніс вирок кримському активісту Приходьку

Російський суд відправив кримчанина Олега Приходька у колонію суворого режиму на п’ять років та наклав штраф у розмірі 110 тис. руб.

Натомість омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що чоловік може не витримати засудження, адже він у літньому віці та має важкі хронічні захворювання.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка