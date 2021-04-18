Айсберг А68, который некоторое время считался самым большим в мире, растаял. Он раскололся на несколько небольших фрагментов.

По размерам он был больше за графство Норфолк в Восточной Англии. Площадь айсберга составляла около 6 тыс. квадратных километров, когда он откололся от ледникового шельфа Ларсон С на краю Антарктического полуострова в 2017 году.

Его приблизительная масса составляла один триллион тонн.

Гигантский айсберг почти не двигался в течение года, прежде чем начал дрейфовать в районе, который известен как аллея айсбергов. Попав там на местные мели, айсберги обречены постепенно таять.

Но известно, что айсберг А68 избежал такой участи. Его погубили волны, теплая вода и немного выше температуры воздуха в Атлантике.

Сначала предполагалось, что айсберг сможет просуществовать несколько лет, потенциально тая в течение десяти лет, если бы он остановился в Британской заморской территории Южная Джорджия.

От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. км откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде. По размерам он почти такой же как шотландский остров Скай. Толщина достигает почти 210 метров, а вес – около 315 млрд тонн.

Фото: RAF Photographer/British Forces South Atlantic Islands