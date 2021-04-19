Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил ослабление карантинных мероприятий в пабе с бокалом пива. Недавно в Британии ввели новый этап смягчения карантина, на котором заведениям общественного питания позволили обслуживать гостей на открытом воздухе.

Джонсон опубликовал в сети снимок из паба, где он общается с местными жителями и пьет пиво.

— Приятно снова вернуться в паб и увидеть, как много людей воссоединились с друзьями и семьей. Мы так много работали, чтобы дойти до этого момента. Давайте продолжать. Помните о руках, лице, дистанции ​​и свежем воздухе.

Great to be back at the pub again, and to see so many reunited with friends and family. We’ve worked so hard to get to this point. Let’s keep going. Remember hands, face, space & fresh air. pic.twitter.com/g3ApAkpNNM — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 19, 2021

Ослабление карантина в Британии

В феврале правительство Великобритании ввело план ослабления карантина в несколько этапов. Согласно ему, летом в стране планируют полностью отменить карантин.

Недавно в Британии разрешили работу парикмахерских, тренажерных залов, террас кафе и ресторанов. Подробнее о карантине в Великобритании читайте на Фактах ICTV.