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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Премьер Британии Джонсон отметил ослабление карантина бокалом пива

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил ослабление карантинных мероприятий в пабе с бокалом пива. Недавно в Британии ввели новый этап смягчения карантина, на котором заведениям общественного питания позволили обслуживать гостей на открытом воздухе.

Джонсон опубликовал в сети снимок из паба, где он общается с местными жителями и пьет пиво.

— Приятно снова вернуться в паб и увидеть, как много людей воссоединились с друзьями и семьей.

Мы так много работали, чтобы дойти до этого момента. Давайте продолжать. Помните о руках, лице, дистанции ​​и свежем воздухе.

Ослабление карантина в Британии

В феврале правительство Великобритании ввело план ослабления карантина в несколько этапов. Согласно ему, летом в стране планируют полностью отменить карантин.

Недавно в Британии разрешили работу парикмахерских, тренажерных залов, террас кафе и ресторанов. Подробнее о карантине в Великобритании читайте на Фактах ICTV.

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