Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил ослабление карантинных мероприятий в пабе с бокалом пива. Недавно в Британии ввели новый этап смягчения карантина, на котором заведениям общественного питания позволили обслуживать гостей на открытом воздухе.

Джонсон опубликовал в сети снимок из паба, где он общается с местными жителями и пьет пиво.

Great to be back at the pub again, and to see so many reunited with friends and family.

We’ve worked so hard to get to this point. Let’s keep going. Remember hands, face, space & fresh air. pic.twitter.com/g3ApAkpNNM

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 19, 2021