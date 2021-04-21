Російська Федерація перекидає військову техніку до окупованого Криму з Забайкальського краю.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team, проаналізувавши відео з мережі TikTok, встановила, що зі Східного військового округу РФ була відправлена мобільна радіолокаційна станція Каста-2−2, що стоїть на озброєнні 342-го радіотехнічного полку. Ця станція призначена для контролю повітряного простору.

— Це перше відоме нам перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу в межах нещодавнього нарощування сил на кордоні з Україною, — заявили в CIT.

Ешелон слідує зі станції Домна (Забайкальський край) до станцій Айвазовська (Крим). Відстань між Домною і Кримом перевищує 7 тис. км.

РФ стягує військову техніку до кордонів України та в окупований Крим під приводом підготовки до військових навчань.

Військ РФ на кордоні недостатньо для широкомасштабної війни

Аналітики Міжнародної кризової групи (ICG), вважають, що ймовірність повторення кривавого сценарію 2014 року є низькою. Зосереджених біля українського кордону російських військ недостатньо для повномасштабного наступу Росії.

Аналітики ICG припускають, що своїми діями на Донбасі Москва намагається змусити Україну піти на поступки і зазначають, що жодна західна країна не хоче воювати з Росією, попри свою стурбованість ситуацією.

Джерело: CIT