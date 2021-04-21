Россия высылает 10 американских дипломатов

Россия объявила сотрудников посольства США персонами нон грата и высылает 10 американских дипломатов из страны.

Они должны покинуть территорию РФ до 21 мая. Такое решение в российском МИД назвали зеркальным ответом на выдворение своих дипломатов из США.

Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата, — объяснили в МИД.

Также в министерстве отметили, что в ближайшее время стоит ожидать другие действия последние санкции США.

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Санкции против России

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. После этого Штаты сообщили, что высылают 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, поскольку в состав персонала входят представители спецслужб РФ.

Также США объявили санкции против шести технологических компаний, оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Источник: МИД России