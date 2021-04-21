Росія висилає 10 американських дипломатів

Росія оголосила співробітників посольства США персонами нон грата і висилає 10 американських дипломатів з країни.

Вони повинні залишити територію РФ до 21 травня. Таке рішення у російському МЗС назвали дзеркальною відповіддю на видворення своїх дипломатів із США.

– Такі дії є дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти низки співробітників російського Посольства в Вашингтоні і Генерального консульства Росії у Нью-Йорку, безпідставно оголошених персонами нон грата, – пояснили у МЗС.

Також у міністерстві зазначили, що найближчим часом варто очікувати інші дії на останні санкції США.

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Санкції проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії. Після цього Штати повідомили. що висилають 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні, оскільки до складу персоналу входять представники спецслужб РФ.

Також США оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.

Джерело: МЗС Росії