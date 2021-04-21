Росія висилає 10 американських дипломатів

Росія оголосила співробітників посольства США персонами нон грата і висилає 10 американських дипломатів з країни.
Вони повинні залишити територію РФ до 21 травня. Таке рішення у російському МЗС назвали дзеркальною відповіддю на видворення своїх дипломатів із США.
– Такі дії є дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти низки співробітників російського Посольства в Вашингтоні і Генерального консульства Росії у Нью-Йорку, безпідставно оголошених персонами нон грата, – пояснили у МЗС.
Також у міністерстві зазначили, що найближчим часом варто очікувати інші дії на останні санкції США.
Санкції проти Росії
15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії. Після цього Штати повідомили. що висилають 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні, оскільки до складу персоналу входять представники спецслужб РФ.
Також США оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
Джерело: МЗС Росії