В Индии из-за сбоя в подаче кислорода умерли 24 пациента с коронавирусом

В больнице индийского города Нашик из-за утечки кислорода из системы, снабжающей аппараты искусственной вентиляции легких, умерли 24 пациента с коронавирусом.
В лечебном учреждении к аппаратам ИВЛ было подключено более 150 человек. Все они не получали кислорода в течение 30 минут.
Более трех десятков пациентов медики вынуждены были перевести в другие клиники.
Министр здравоохранения Раджеш Топ пообещал провести тщательное расследование инцидента.
По предварительным данным, причиной трагедии стала разгерметизация кислородного баллона, находящегося за пределами больницы.
Семьям умерших пациентов будет выплачена компенсация в размере 5 млн рупий ($66.3 тыс.).
Вакцинация от Covid-19 в Индии
Начиная с 1 мая, в Индии стартует тотальная вакцинация взрослого населения страны.
Соответствующее решение правительства было принято в связи с рекордной заболеваемостью коронавирусом.
За последние сутки от Covid-19 в стране скончались 2020 человек и было зафиксировано 294 тыс. новых случаев инфицирования.
По состоянию на 21 апреля Индия занимает второе место после США по общему количеству зараженных.
Источник: NDTV.com