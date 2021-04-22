В Индии из-за сбоя в подаче кислорода умерли 24 пациента с коронавирусом

В больнице индийского города Нашик из-за утечки кислорода из системы, снабжающей аппараты искусственной вентиляции легких, умерли 24 пациента с коронавирусом.

В лечебном учреждении к аппаратам ИВЛ было подключено более 150 человек. Все они не получали кислорода в течение 30 минут.

Более трех десятков пациентов медики вынуждены были перевести в другие клиники.

Министр здравоохранения Раджеш Топ пообещал провести тщательное расследование инцидента.

По предварительным данным, причиной трагедии стала разгерметизация кислородного баллона, находящегося за пределами больницы.

Семьям умерших пациентов будет выплачена компенсация в размере 5 млн рупий ($66.3 тыс.).

Вакцинация от Covid-19 в Индии

Начиная с 1 мая, в Индии стартует тотальная вакцинация взрослого населения страны.

Соответствующее решение правительства было принято в связи с рекордной заболеваемостью коронавирусом.

За последние сутки от Covid-19 в стране скончались 2020 человек и было зафиксировано 294 тыс. новых случаев инфицирования.

По состоянию на 21 апреля Индия занимает второе место после США по общему количеству зараженных.

Источник: NDTV.com