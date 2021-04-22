В Індії через збій у подачі кисню померло 24 пацієнти з коронавірусом

У лікарні індійського міста Нашик через витік кисню із системи, що постачає його до апаратів штучної вентиляції легень, померли 24 пацієнти з коронавірусом.

У лікувальному закладі до апаратів ШВЛ було підключено більше 150 осіб. Усі вони не отримували кисень протягом 30 хвилин.

Більше трьох десятків пацієнтів медики вимушені були перевести до інших клінік.

Міністр охорони здоров’я Раджеш Топ пообіцяв провести детальне розслідування інциденту.

За попередніми даними, причиною трагедії стала розгерметизація кисневого балона, що знаходиться за межами лікарні.

Родинам померлих пацієнтів виплатять компенсацію в розмірі 5 млн рупій ($ 66.3 тис.)

Вакцинація від Covid-19 в Індії

Починаючи з 1 травня, в Індії стартує тотальна вакцинація дорослого населення країни.

Відповідне рішення уряду було прийнято в зв’язку з рекордною захворюваністю на коронавірус.

За останню добу від Covid-19 в країні померло 2020 осіб і було зафіксовано 294 тис. нових випадків інфікування.

Станом на 21 квітня Індія займає друге місце після США за загальною кількістю інфікованих.

Джерело: NDTV.com