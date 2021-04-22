В Турции введут трехдневный комендантский час, чтобы не допустить вспышки коронавируса на праздники.

Он продлится с 19.00 22 апреля до 5:00 26 апреля, когда Турция будет отмечать праздник национального суверенитета и День защиты детей.

В этом году все массовые мероприятия и собрания на праздники запрещены, наблюдать за традиционными церемониями можно только онлайн.

На период комендантского часа граждане могут покидать свои дома только для посещения ближайших продовольственных магазинов и аптек, а также для визита к врачу и выгула домашних животных.

Делать это разрешено только в промежутке с 10.00 до 17.00.

Карантин на период Рамадана

Карантин в Турции усилили еще с 14 апреля, на период Рамадана.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и отметил, что если ситуация не улучшится, будут приняты дополнительные меры.

Сейчас людям старше 65 лет и моложе 18 лет запрещено ездить общественным транспортом, школьники перешли на дистанционное обучение.

Источник: Daily News