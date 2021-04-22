У Туреччині запровадять триденну комендантську годину, щоб не допустити спалаху коронавірусу на свята.

Вона триватиме з 19.00 22 квітня до 5:00 26 квітня, коли Туреччина відзначатиме свято національного суверенітету та День захисту дітей.

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Цьогоріч усі масові заходи і зібрання на свята заборонені, спостерігати за традиційними церемоніями можна лише онлайн.

На період комендантської години громадяни можуть залишати свої помешкання лише для відвідування найближчих продовольчих магазинів і аптек, а також для візиту до лікаря і вигулу домашніх тварин.

Робити це дозволено лише у проміжку з 10.00 до 17.00.

Карантин на період Рамадану

Карантин у Туреччині посилили ще з 14 квітня, на період Рамадану.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та наголосив, що якщо ситуація не поліпшиться, буде вжито додаткових заходів.

Наразі людям старше за 65 років та молодше за 18 років заборонено їздити громадським транспортом, школярі перейшли на дистанційне навчання.

Джерело: Daily News